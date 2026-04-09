У Кіровоградській області на 10 квітня вводяться графіки відключень світла в окремих населених пунктах регіону.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Такі обмеження пов’язані з виконанням необхідних технічних робіт на електромережах, спрямованих на підтримання їх стабільної та безпечної роботи. Мешканцям рекомендується заздалегідь підготуватися до відключень та врахувати можливі незручності при плануванні своїх справ.

У низці населених пунктів заплановані тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням робіт на мережах.

У селі Веселівка світло буде відсутнє з 09:00 до 17:00. Обмеження торкнуться низки будинків на вулицях:

Молодіжна — 2-4, 6, 10.

У селі Зелений Гай електропостачання припинятимуть з 09:00 до 17:00. Знеструмлення охоплять окремі будинки на вулицях:

Молодіжна — 5, 7, 9, 11

Також із 09:00 до 17:00 триватимуть планові роботи в селі Гайдамацьке. У цей час без світла залишаться окремі домогосподарства на вулицях:

Польова — 31, 41, 42А, 43-44, 47, 49-51, 56, 58, 60, 62, 66, 68

З 09:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику в селі Нова Осота через проведення планового ремонту. Знеструмлять будинки, які знаходяться на таких вулицях:

Мостовий пров. — 1-2, 4, 6-7, 11, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 53

Вишнева — 1-6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 35, 107, 109

З 11:00 до 16:00 години будуть діяти вимкнення в селі Стара Осота за такими адресами:

Дружби — 1, 4-6, 8-14, 16, 18-24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 66

Молодіжна — 148.

