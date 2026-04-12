В Пенсионном фонде объясняют, что в 2026 году предусмотрены доплаты пенсионерам в Николаевской области.

Не все пенсионеры знают, что могут получить доплату в Николаевской области, при определенных условиях сумма повышения может превышать 500 грн.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Речь идет о доплатах для пенсионеров в Николаевской области за сверхурочный страховой стаж. То есть дополнительные средства начисляются тем гражданам, у которых больше лет официальной работы, чем предусмотрено минимальными требованиями для выхода на пенсию. Именно за эти дополнительные годы государство и предусматривает финансовое поощрение.

В ПФУ объясняют, что в 2026 году для выхода на пенсию установлены следующие требования к стажу: 33 года — для 60-летних, 23 года — для 63-летних и 15 лет — для выходящих на пенсию в 65. Если стаж превышает эти показатели, украинец имеет право на пенсию.

В то же время, важное значение имеет дата назначения выплат. Для тех, кому ее оформили до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Если же пенсия назначена позже, то предел составляет 35 лет для мужчин и 30 для женщин. Конкретно после превышения этих характеристик начинается начисление надбавки.

Расчет доплаты производится по единому принципу: за каждый дополнительный год стажа прибавляется 1% к основному размеру выплат. Однако существует ограничение — этот процент не может быть больше 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому максимальная доплата за один год сверх нормы равняется 25,95 гривны. Соответственно, если человек имеет около 20 дополнительных лет опыта, его ежемесячная надбавка может превышать 500 гривен.

Отдельно следует учесть ситуацию работающих пенсионеров. Для них перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума обычно происходит уже после увольнения с работы. Поэтому окончательный размер доплаты может возрасти после завершения трудовой деятельности.

