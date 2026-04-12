У Пенсійному фонді пояснюють, що у 2026 році передбачені доплати для пенсіонерів у Миколаївській області.

Не всі пенсіонери знають, що можуть отримати доплату до пенсії у Миколаївській області, за певних умов сума такого підвищення може перевищувати 500 грн.



Йдеться про доплати для пенсіонерів у Миколаївській області за понаднормовий страховий стаж. Тобто додаткові кошти нараховуються тим громадянам, які мають більше років офіційної роботи, ніж передбачено мінімальними вимогами для виходу на пенсію. Саме за ці «додаткові» роки держава і передбачає фінансове заохочення.

У Пенсійному фонді пояснюють, що у 2026 році для виходу на пенсію встановлено такі вимоги до стажу: 33 роки — для 60-річних, 23 роки — для 63-річних і 15 років — для тих, хто виходить на пенсію у 65. Якщо стаж перевищує ці показники, пенсіонер має право на доплату.

Водночас важливе значення має дата призначення пенсії. Для тих, кому її оформили до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Якщо ж пенсію призначено пізніше, то межа становить 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Саме після перевищення цих показників починається нарахування надбавки.

Розрахунок доплати здійснюється за єдиним принципом: за кожен додатковий рік стажу додається 1% до основного розміру пенсії. Однак існує обмеження — цей відсоток не може бути більшим за 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2595 гривень, тому максимальна доплата за один рік понад норму дорівнює 25,95 гривні. Відповідно, якщо людина має близько 20 додаткових років досвіду, її щомісячна надбавка може перевищувати 500 гривень.

Окремо варто врахувати ситуацію працюючих пенсіонерів. Для них перерахунок із урахуванням актуального прожиткового мінімуму зазвичай відбувається вже після звільнення з роботи. Тому остаточний розмір доплати може зрости саме після завершення трудової діяльності.

