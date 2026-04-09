Как работают церкви на Пасху 2026 года, в Николаеве определили религиозные общины города, раскрыв график праздничных богослужений.

Как работают церкви на Пасху 2026 года в Николаеве будет проходить с учетом военного положения и рекомендаций местных властей, сообщает Politeka.

В православных храмах освящение куличей начнется 12 апреля утром, а первые богослужения стартуют в 5:00 утра в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери на Садовой, 12.

Позже в тот же день, в 16.00, состоится вечерняя праздничная служба, где верующие смогут освятить пасхальные корзины.

Священники отмечают, что часть приходов еще не обнародовала точное расписание, как работают церкви на Пасху 2026 года в Николаеве.

Поэтому жителям советуют заранее уточнять информацию на официальных страницах общин в соцсетях или по телефону.

Главные православные храмы облцентра, где можно освятить пояса, включают:

Свято-Никольский собор по улице Алексея Вадатурского, 4,

Собор Рождества Пресвятой Богородицы на улице Героев Спасателей, 10,

Храм Святого Духа на Академике Рыльского, 66.

Все участники празднования должны быть внимательны к сигналам воздушной тревоги и план быстрого укрытия, ведь безопасность граждан остается приоритетом.

Как работают церкви на Пасху 2026 года в Николаеве для греко-католической общины: освящение корзин состоится после завершения литургии 12 апреля в Приходе Покрова Пресвятой Богородицы.

Данный храм расположен на ул. Архитектора Старова, в береговой зоне реки Ингул. По словам представителей УГКЦ, процедура будет проходить быстро без продолжительного ожидания, чтобы минимизировать скопления людей.

Для всех конфессий во время праздников в областном центре будет обеспечено дежурство полиции и медицинских работников, которые будут следить за безопасностью верующих и оказанием первой помощи.

Источник

Последние новости Украины:

