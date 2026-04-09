Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Миколаєві визначили релігійні громади міста, розкривши графік святкових богослужінь.

Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Миколаєві відбуватиметься з урахуванням воєнного стану та рекомендацій місцевої влади, повідомляє Politeka.

У православних храмах освячення пасок розпочнеться 12 квітня зранку, а перші богослужіння стартують о 5:00 ранку у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері на Садовій, 12.

Пізніше того ж дня, о 16:00, відбудеться вечірня святкова служба, де віряни зможуть освятити великодні кошики.

Священники наголошують, що частина парафій ще не оприлюднила точний розклад, як працюють церкви на Великдень 2026 року в Миколаєві.

Тому мешканцям радять заздалегідь уточнювати інформацію на офіційних сторінках громад у соцмережах або телефоном.

Головні православні храми облцентру, де можна освятити паски, включають:

Свято-Микільський собор на вулиці Олексія Вадатурського, 4,

Собор Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Героїв Рятувальників, 10,

Храм Святого Духа на Академіка Рильського, 66.

Усі учасники святкування мають бути уважні до сигналів повітряної тривоги і мати план швидкого укриття, адже безпека громадян залишається пріоритетом.

Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Миколаєві для греко-католицької громади: освячення кошиків відбудеться після завершення літургії 12 квітня у Парафії Покрови Пресвятої Богородиці.

Даний храм розсташований на вул. Архітектора Старова, у береговій зоні річки Інгул. За словами представників УГКЦ, процедура проходитиме швидко без тривалого очікування, щоб мінімізувати скупчення людей.

Для всіх конфесій під час свят у обласному центрі буде забезпечене чергування поліції та медичних працівників, які стежитимуть за безпекою вірян та наданням першої допомоги.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.