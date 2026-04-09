Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Миколаєві відбуватиметься з урахуванням воєнного стану та рекомендацій місцевої влади, повідомляє Politeka.
У православних храмах освячення пасок розпочнеться 12 квітня зранку, а перші богослужіння стартують о 5:00 ранку у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері на Садовій, 12.
Пізніше того ж дня, о 16:00, відбудеться вечірня святкова служба, де віряни зможуть освятити великодні кошики.
Священники наголошують, що частина парафій ще не оприлюднила точний розклад, як працюють церкви на Великдень 2026 року в Миколаєві.
Тому мешканцям радять заздалегідь уточнювати інформацію на офіційних сторінках громад у соцмережах або телефоном.
Головні православні храми облцентру, де можна освятити паски, включають:
- Свято-Микільський собор на вулиці Олексія Вадатурського, 4,
- Собор Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Героїв Рятувальників, 10,
- Храм Святого Духа на Академіка Рильського, 66.
Усі учасники святкування мають бути уважні до сигналів повітряної тривоги і мати план швидкого укриття, адже безпека громадян залишається пріоритетом.
Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Миколаєві для греко-католицької громади: освячення кошиків відбудеться після завершення літургії 12 квітня у Парафії Покрови Пресвятої Богородиці.
Даний храм розсташований на вул. Архітектора Старова, у береговій зоні річки Інгул. За словами представників УГКЦ, процедура проходитиме швидко без тривалого очікування, щоб мінімізувати скупчення людей.
Для всіх конфесій під час свят у обласному центрі буде забезпечене чергування поліції та медичних працівників, які стежитимуть за безпекою вірян та наданням першої допомоги.
