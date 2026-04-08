Некоторые украинские пенсионеры имеют право на доплаты в Николаевской области, однако не все знают об этих дополнительных выплатах, пишет Politeka.net.

Об этом объясняют в ПФУ.

Речь идет о ежемесячной прибавке, размер которой может превышать 500 гривен. Она зависит от одного ключевого фактора – продолжительности страхового стажа сверх установленной нормы. Именно в дополнительные годы работы государство предусматривает соответствующие доплаты.

В Пенсионном фонде объясняют, что право на такую ​​доплату в Николаевской области возникает у тех пенсионеров, стаж которых превышает минимальные требования для выхода на пенсию. В 2026 году эти показатели составляют 33 года для выхода в 60, 23 года - в 63 и 15 лет - в 65 лет.

Большое значение имеет и дата назначения пенсии. Если она была оформлена до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Если же пенсия назначена позже, то учитывается превышение более 35 лет для мужчин и 30 для женщин. Конкретно с этих характеристик начинается исчисление доплаты.

Механизм начисления одинаков для всех. За каждый год стажа сверх нормы к пенсии прибавляется 1 процент от ее основного размера. В то же время действует ограничение — эта сумма не может превышать 1 процента от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 2026 прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому максимальная прибавка за один дополнительный год составляет 25,95 гривны. Если человек имеет, например, 20 лет сверхурочного стажа, его ежемесячная надбавка может превышать 500 гривен.

Отдельно следует учесть ситуацию работающих пенсионеров. Для них перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума обычно полностью применяется уже после увольнения, поэтому окончательный размер доплаты может измениться после завершения трудовой деятельности.

