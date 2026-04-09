В Харькове эксперты зафиксировали подорожание продуктов перед Пасхой, что повлияло на стоимость мясных и молочных товаров, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет пресс-служба Харьковского городского совета.

Согласно данным Департамента административных услуг и потребительского рынка, свежий окорок свинины сейчас стоит от 190 до 250 грн за килограмм. Сало предлагают по цене 180–260 грн/кг, домашняя колбаса – от 220 до 600 грн в зависимости от рецептуры и производителя.

Молочные продукты тоже подорожали. Сыр кисломолочный продают по 160–200 грн за килограмм, молоко 2,5% — 45–70 грн за 900 мл, сливочное масло 82,5% — 120–150 грн за 180 граммов. Сыр кисломолочный 9% стоит 85–110 грн. за 350 граммов.

По сравнению с прошлым годом подорожание продуктов перед Пасхой в Харькове составило 10–20%. Средняя стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек в апреле 2026 года составляет около 1903 грн, что на 14,4% больше, чем в прошлом.

Местные жители советуют планировать покупки заранее и обращать внимание на акции в торговых сетях, чтобы снизить затраты на праздничные продукты.

Кроме того, в Харькове также сообщалось о подорожании яиц.

По состоянию на 8 апреля 2026 года средняя цена десятка яиц марки «Квочка» достигла 87 грн. В сети Auchan их можно приобрести за 88 грн., а в Novus – за 85,99 грн. В марте показатели были ниже: Auchan – 86,63 грн., Novus – 84,19 грн., среднее значение тогда составляло 85,41 грн.

По данным индекса потребительских цен, стоимость продукта постепенно росла в течение марта: с 83,95 грн. 8-го числа до 87 грн. в конце месяца. Таким образом, через месяц яйца подорожали на 3,05 грн.

