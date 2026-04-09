У Харкові експерти зафіксували подорожчання продуктів перед Великоднем, що відчутно вплинуло на вартість м’ясних і молочних товарів, передає Politeka.

Інформацію про це надає пресслужба Харківської міської ради.

Згідно з даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, свіжий окіст свинини нині коштує від 190 до 250 грн за кілограм. Сало пропонують за ціною 180–260 грн/кг, домашня ковбаса — від 220 до 600 грн залежно від рецептури та виробника.

Молочні продукти також здорожчали. Сир кисломолочний продають за 160–200 грн за кілограм, молоко 2,5 % — 45–70 грн за 900 мл, вершкове масло 82,5 % — 120–150 грн за 180 грамів. Сир кисломолочний 9 % коштує 85–110 грн за 350 грамів.

Порівняно з минулим роком, подорожчання продуктів перед Великоднем у Харкові склало 10–20 %. Середня вартість великоднього кошика для родини з чотирьох осіб у квітні 2026 року становить близько 1903 грн, що на 14,4 % більше, ніж торік.

Місцеві жителі радять планувати покупки заздалегідь та звертати увагу на акції у торговельних мережах, щоб зменшити витрати на святкові продукти.

Крім того, у Харкові також повідомляли про подорожчання яєць.

Станом на 8 квітня 2026 року середня ціна десятка яєць марки «Квочка» досягла 87 грн. У мережі Auchan їх можна придбати за 88 грн, а в Novus – за 85,99 грн. У березні показники були нижчими: Auchan – 86,63 грн, Novus – 84,19 грн, середнє значення тоді становило 85,41 грн.

За даними індексу споживчих цін, вартість продукту поступово зростала протягом березня: з 83,95 грн 8-го числа до 87 грн наприкінці місяця. Таким чином, за місяць яйця подорожчали на 3,05 грн.

