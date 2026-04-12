Подорожчання проїзду в Житомирській області вже стало реальністю, повідомляє Politeka.

У райцентрі Житомирської області суттєво зросла вартість поїздки у міських автобусах. Подорожчання проїзду в Житомирській області торкнулося Звягеля, де за одну поїздку тепер потрібно сплачувати 20 гривень замість 15.

Як повідомила пресслужба міської ради 8 квітня, рішення ухвалили після аналізу економічних розрахунків та порівняння тарифів. Члени виконавчого комітету врахували звернення автомобільних перевізників і прагнули встановити економічно обґрунтований рівень плати.

Зростання вартості проїзду розглядають і в іншому райцентрі – Бердичеві. Там останнє підвищення тарифу відбулося у липні 2022 року. Станом на зараз тариф становить 12 грн, тоді як фактична собівартість поїздки перевищує 20 грн.

За даними міської ради Бердичева, за останні роки витрати на пальне зросли на 64%, газ-метан – на 153%, а страхування та технічне обслуговування збільшилися у 4–11 разів. Аналіз свідчить, що чинний тариф не відповідає ринковим умовам і не покриває витрати перевізників.

У Житомирській області вже впроваджено оновлені тарифні плани у кількох містах. Так, Житомир, Коростень та Малин перейшли на 20 грн за одну поїздку, а Звягель наразі реалізує аналогічний проєкт рішення.

Представники місцевих рад наголошують, що коригування цін необхідне для стабільного функціонування транспортної галузі, розвитку інфраструктури та забезпечення економічно обґрунтованих умов для перевізників.

Тож мешканцям варто враховувати подорожчання проїзду в Житомирській області при плануванні поїздок, а аналітики прогнозують, що протягом найближчих місяців тенденція до підвищення збережеться.

Джерело

Останні новини України:

