Подорожание проезда в Житомирской области официально подтвердили решением местных властей, вступившим в силу в начале апреля.

Подорожание проезда в Житомирской области затронуло город Малин, где с 1 апреля 2026 года установили новый тариф, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Малинского городского совета 1 апреля, о чем сообщила пресс-служба горсовета на официальном сайте.

Так что подорожание проезда в Житомирской области предполагает, что билет в городских автобусах теперь стоит 20 гривен.

Согласно решению исполкома №128 от 1 апреля 2026 года, введен новый тариф на перевозку. Он касается постоянных городских автобусных маршрутов.

Эти маршруты обслуживают предприятия, учреждения и организации, не находящиеся в коммунальной собственности. Также тариф применяется к физическим лицам-предпринимателям.

Речь идет о тех перевозчиках, с которыми заключены договоры на перевозку пассажиров. В документе отмечается, что тариф был пересмотрен с учетом обращений перевозчиков и поданных ими экономических расчетов.

Основными причинами подорожания проезда в Житомирской области назвали рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и энергоносители, не зависящие от деятельности перевозчиков.

Также исполком признал утратившим силу предыдущее решение № 305 от 9 декабря 2022 года, которым регулировалась предварительная стоимость перевозок.

Еще до официального решения с 11 марта перевозчики уже подняли стоимость поездки с 15 до 20 гривен. Тогда в городском совете отмечалось, что процедура согласования продолжается и может занять около одного месяца.

В Малине действует 11 городских маршрутов, которые обслуживают три перевозчика, среди которых ФЛП Столяр Александр Васильевич, ФЛП Столяр Нина Михайловна и ФЛП Игорь Юрьевич Каленский.

