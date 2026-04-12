Графики отключения света в Запорожье на неделю с 13 по 19 апреля охватят десятки улиц из-за плановых ремонтных работ.
Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».
В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 13 по 19 апреля.
13 апреля 2026 года электричество будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 часов в домах, расположенных по следующим адресам:
- Балтийська: 1-9, 2-10
- Захария Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15
- Захидна: 1-13, 2-20
- Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21
- Каспийська: 26-66, 27-61, 68Б, 43, 68
- Мыхайла Билынського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14
- Пархоменка: 10, 12, 12а, 14, 16, 8
- Пересопныцька (Рылеева): 7-13, 8-18
- Софии Перовськои: 1-11, 4-12
- Учительська: 41
- Фортечна: 3а, 5, 7
- Шкильна: 38, 38а, 40
- Яхт-клубна (Орловська): 2-4, 3-5
- пров. Ковальськый: 2-10, 5-17
- пров. Косогирный: 5, 7, 8, 10
- пров. Ягидный: 1-13, 4-14.
14 апреля 2026 года с 10:00 до 17:00 через плановый ремонт электрооборудования вводятся ограничения по следующим адресам:
- Зелена: 10, 11, 13, 13а, 15, 34–34/1, 37–41, 41в, 41г, 40, 48, 65, 69, 50, 52, 61
- Казкова: 22, 6, 44, 12, 14, 7
- Краевыдна (Ленська): 30, 43/1-5
- Правобережна (40 рокив Жовтня): 13, 7а, 1–10, 11/1, 11/2, 11а, 11б
15 апреля 2026 года с 09:00 до 17:00 часов также будут продолжаться отключения, однако они касаются только следующих улиц:
- Алмазна — 32; 43
- Анашкина — 182; 186-206; 187-207; 208-268; 209-265
- Аптечна — 1-29; 2-26; 30а; 32-44; 33-47
- Евпаторийська — 1
- Ермака — 1-21; 2; 2а; 4-24; 23; 26
- Запорижбудивська — 8; 10
- Звильнена — 60-102; 61-85; 91-95; 97-119; 104-112; 116-140; 121; 123; 123а; 123б
- Зеленодольська — 27-31
- Измаильська — 1-23; 2-12; 14; 16-34; 25; 27; 29-41; 36; 38; 40-68; 43; 196
- Максыма Здоревського (Курська) — 1-9; 2-14; 49; 58
- Марии Заньковецькои (Верещагина) — 2-6; 17
- Марка Безручка (Кутузова) — 16-54; 17-33; 35; 37; 37а; 39-57; 56-66; 59-89; 68; 70; 72; 74; 124
- Павла Глазового (Глазунова) — 10
- Павлокичкаська — 18; 26; 27
- Республиканська — 75; 77; 79; 81; 83
- Скворцова — 1-119; 2-102; 1; 2; 37; 50; 96
- Славянська — 21-25; 28-32; 31-73а; 34-76
- Таврийська (Таврычна) — 1-11; 2-14; 13-45; 16-52
- Цитрусова — 11-17; 12; 14
- Шевченка — 279-289; 302-308; 310-330
- пр. Моторобудивныкив — 86-96; 98; 102
- пров. Таврычный — 1-7; 2-6
16 апреля 2026 года с 09:00 до 17:00 часа продлятся дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые продлятся по следующим адресам:
- Васыля Вышываного (Червонозаводська) — 17-27; 20-30; 56
- Дмытра Мыргородського (Пионерська) — 19-23; 20; 22
- Новомыколаивська (Новомосковська) — 3а; 24/1; 24/2; 24/3; 24/4; 24/5; 29с; 30; 32; 33; 36; 37; 38с; 39; 40; 42; 62; 83; 84; 84/2; 85; 87/1; 87/2; 87/3; 89; 91; 92; 94; 109; 110; 111а; 114; 115; 115б; 115в; 115/5; 116; 116/3; 116/4; 116/5; 116в; 117а
- Осыпенко (Осыпенка) — 1; 1а; 1/2; 3-29
- Прыватна (Красина) — 4-22; 9; 11-29
- Скворцова — 1-119; 2-102; 1; 2; 37; 50; 96; 104-124; 121-149; 126; 128-162; 149Б; 151-209; 164-210; 203; 213-229.
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.