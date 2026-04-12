В Запорожье через проведение плановых и профилактических работ на электросетях будут действовать графики отключения света на неделю с 13 по 19 апреля.

Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 13 по 19 апреля.

13 апреля 2026 года электричество будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 часов в домах, расположенных по следующим адресам:

Балтийська: 1-9, 2-10

Захария Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15

Захидна: 1-13, 2-20

Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21

Каспийська: 26-66, 27-61, 68Б, 43, 68

Мыхайла Билынського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14

Пархоменка: 10, 12, 12а, 14, 16, 8

Пересопныцька (Рылеева): 7-13, 8-18

Софии Перовськои: 1-11, 4-12

Учительська: 41

Фортечна: 3а, 5, 7

Шкильна: 38, 38а, 40

Яхт-клубна (Орловська): 2-4, 3-5

пров. Ковальськый: 2-10, 5-17

пров. Косогирный: 5, 7, 8, 10

пров. Ягидный: 1-13, 4-14.

14 апреля 2026 года с 10:00 до 17:00 через плановый ремонт электрооборудования вводятся ограничения по следующим адресам:

Зелена: 10, 11, 13, 13а, 15, 34–34/1, 37–41, 41в, 41г, 40, 48, 65, 69, 50, 52, 61

Казкова: 22, 6, 44, 12, 14, 7

Краевыдна (Ленська): 30, 43/1-5

Правобережна (40 рокив Жовтня): 13, 7а, 1–10, 11/1, 11/2, 11а, 11б

15 апреля 2026 года с 09:00 до 17:00 часов также будут продолжаться отключения, однако они касаются только следующих улиц:

Алмазна — 32; 43

Анашкина — 182; 186-206; 187-207; 208-268; 209-265

Аптечна — 1-29; 2-26; 30а; 32-44; 33-47

Евпаторийська — 1

Ермака — 1-21; 2; 2а; 4-24; 23; 26

Запорижбудивська — 8; 10

Звильнена — 60-102; 61-85; 91-95; 97-119; 104-112; 116-140; 121; 123; 123а; 123б

Зеленодольська — 27-31

Измаильська — 1-23; 2-12; 14; 16-34; 25; 27; 29-41; 36; 38; 40-68; 43; 196

Максыма Здоревського (Курська) — 1-9; 2-14; 49; 58

Марии Заньковецькои (Верещагина) — 2-6; 17

Марка Безручка (Кутузова) — 16-54; 17-33; 35; 37; 37а; 39-57; 56-66; 59-89; 68; 70; 72; 74; 124

Павла Глазового (Глазунова) — 10

Павлокичкаська — 18; 26; 27

Республиканська — 75; 77; 79; 81; 83

Скворцова — 1-119; 2-102; 1; 2; 37; 50; 96

Славянська — 21-25; 28-32; 31-73а; 34-76

Таврийська (Таврычна) — 1-11; 2-14; 13-45; 16-52

Цитрусова — 11-17; 12; 14

Шевченка — 279-289; 302-308; 310-330

пр. Моторобудивныкив — 86-96; 98; 102

пров. Таврычный — 1-7; 2-6

16 апреля 2026 года с 09:00 до 17:00 часа продлятся дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые продлятся по следующим адресам:

Васыля Вышываного (Червонозаводська) — 17-27; 20-30; 56

Дмытра Мыргородського (Пионерська) — 19-23; 20; 22

Новомыколаивська (Новомосковська) — 3а; 24/1; 24/2; 24/3; 24/4; 24/5; 29с; 30; 32; 33; 36; 37; 38с; 39; 40; 42; 62; 83; 84; 84/2; 85; 87/1; 87/2; 87/3; 89; 91; 92; 94; 109; 110; 111а; 114; 115; 115б; 115в; 115/5; 116; 116/3; 116/4; 116/5; 116в; 117а

Осыпенко (Осыпенка) — 1; 1а; 1/2; 3-29

Прыватна (Красина) — 4-22; 9; 11-29

Скворцова — 1-119; 2-102; 1; 2; 37; 50; 96; 104-124; 121-149; 126; 128-162; 149Б; 151-209; 164-210; 203; 213-229.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.