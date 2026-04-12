У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах діятимуть графіки відключення світла на тиждень з 13 по 19 квітня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 13 по 19 квітня охоплять десятки вулиць через планові ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 13 по 19 квітня.

13 квітня 2026 року електрика буде відсутня з 09:00 до 17:00 години в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Балтійська: 1-9, 2-10

Захарія Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15

Західна: 1-13, 2-20

Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21

Каспійська: 26-66, 27-61, 68Б, 43, 68

Михайла Білинського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14

Пархоменка: 10, 12, 12а, 14, 16, 8

Пересопницька (Рилєєва): 7-13, 8-18

Софії Перовської: 1-11, 4-12

Учительська: 41

Фортечна: 3а, 5, 7

Шкільна: 38, 38а, 40

Яхт-клубна (Орловська): 2-4, 3-5

пров. Ковальський: 2-10, 5-17

пров. Косогірний: 5, 7, 8, 10

пров. Ягідний: 1-13, 4-14.

14 квітня 2026 року з 10:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання вводяться обмеження за такими адресами:

Зелена: 10, 11, 13, 13а, 15, 34–34/1, 37–41, 41в, 41г, 40, 48, 65, 69, 50, 52, 61

Казкова: 22, 6, 44, 12, 14, 7

Краєвидна (Ленська): 30, 43/1-5

Правобережна (40 років Жовтня): 13, 7а, 1–10, 11/1, 11/2, 11а, 11б

15 квітня 2026 року з 09:00 до 17:00 години також триватимуть вимкнення, проте вони стосуються тільки наступних вулиць:

Алмазна — 32; 43

Анашкіна — 182; 186-206; 187-207; 208-268; 209-265

Аптечна — 1-29; 2-26; 30а; 32-44; 33-47

Євпаторійська — 1

Єрмака — 1-21; 2; 2а; 4-24; 23; 26

Запоріжбудівська — 8; 10

Звільнена — 60-102; 61-85; 91-95; 97-119; 104-112; 116-140; 121; 123; 123а; 123б

Зеленодольська — 27-31

Ізмаїльська — 1-23; 2-12; 14; 16-34; 25; 27; 29-41; 36; 38; 40-68; 43; 196

Максима Здоревського (Курська) — 1-9; 2-14; 49; 58

Марії Заньковецької (Верещагіна) — 2-6; 17

Марка Безручка (Кутузова) — 16-54; 17-33; 35; 37; 37а; 39-57; 56-66; 59-89; 68; 70; 72; 74; 124

Павла Глазового (Глазунова) — 10

Павлокічкаська — 18; 26; 27

Республіканська — 75; 77; 79; 81; 83

Скворцова — 1-119; 2-102; 1; 2; 37; 50; 96

Слав`янська — 21-25; 28-32; 31-73а; 34-76

Таврійська (Таврична) — 1-11; 2-14; 13-45; 16-52

Цитрусова — 11-17; 12; 14

Шевченка — 279-289; 302-308; 310-330

пр. Моторобудівників — 86-96; 98; 102

пров. Тавричний — 1-7; 2-6

16 квітня 2026 року з 09:00 до 17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі, які будуть тривати за такими адресами:

Василя Вишиваного (Червонозаводська) — 17-27; 20-30; 56

Дмитра Миргородського (Піонерська) — 19-23; 20; 22

Новомиколаївська (Новомосковська) — 3а; 24/1; 24/2; 24/3; 24/4; 24/5; 29с; 30; 32; 33; 36; 37; 38с; 39; 40; 42; 62; 83; 84; 84/2; 85; 87/1; 87/2; 87/3; 89; 91; 92; 94; 109; 110; 111а; 114; 115; 115б; 115в; 115/5; 116; 116/3; 116/4; 116/5; 116в; 117а

Осипенко (Осипенка) — 1; 1а; 1/2; 3-29

Приватна (Красіна) — 4-22; 9; 11-29

Скворцова — 1-119; 2-102; 1; 2; 37; 50; 96; 104-124; 121-149; 126; 128-162; 149Б; 151-209; 164-210; 203; 213-229.

