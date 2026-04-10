Новый график движения поездов в Полтавской области был введен с 11 апреля для улучшения пригородного сообщения между Харьковом и Полтавой, сообщает Politeka.

Как проинформировали в «Укрзализныце», для пассажиров каждый день будут курсировать два новых состава между станциями Огульцы и Божково.

Новый график движения поездов в Полтавской области предусматривает, что №6357 с сообщением Огульцы - Божково отправляться в 11:17 и прибывать в 12:55.

А в обратном направлении №6358 Божково - Огульцы будет отправляться в 13:15 и прибывать в 15:01. Помимо запуска дополнительных рейсов, изменения затронули уже существующие маршруты.

В частности, с 11 апреля обновили расписание пригородного экспресса №6242 с сообщением Гребенка – Бахмач. Теперь он отправляется в 09:47 вместо 08:50, а прибывает в 14:05 вместо 13:15.

В железнодорожной службе объясняют, что новый график движения поездов в Полтавской области был введен с учетом пожеланий пассажиров, чтобы сделать поездки более удобными и предсказуемыми.

В то же время, изменения происходят на фоне восстановления инфраструктуры после повреждений. Ранее железнодорожники завершили ремонтные работы на участках путей региона, продолжавшихся более десяти дней после очередной атаки окупантов.

Также постепенно восстанавливают другие направления. Пригородное сообщение между областным центром и станцией Ромодан заработало после двухмесячного перерыва, который длился с 11 октября.

Причиной задержки была перегрузка контактной сети на восстановленном участке из-за значительной интенсивности перевозок. Сейчас пассажирские составы на этом направлении курсируют по обновленному расписанию.

