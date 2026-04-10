Новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає запуск додаткових рейсів та оновлення розкладу приміських складів.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області запровадили з 11 квітня для покращення приміського сполучення між Харковом та Полтавою, повідомляє Politeka.

Як проінформували в «Укрзалізниці», для пасажирів щодня курсуватимуть два нові склади між станціями Огульці та Божкове.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області передбачає, що №6357 зі сполученням Огульці - Божкове вирушатиме о 11:17 і прибуватиме о 12:55.

А у зворотному напрямку №6358 Божкове - Огульці відправлятиметься о 13:15 та прибуватиме о 15:01. Крім запуску додаткових рейсів, зміни торкнулися і вже існуючих маршрутів.

Зокрема, із 11 квітня оновили розклад приміського експресу №6242 зі сполученням Гребінка - Бахмач. Відтепер він відправляється о 09:47 замість 08:50, а прибуває о 14:05 замість 13:15.

У залізничній службі пояснюють, що новий графік руху поїздів у Полтавській області ввели з урахуванням побажань пасажирів, щоб зробити поїздки більш зручними та передбачуваними.

Водночас зміни відбуваються на тлі відновлення інфраструктури після пошкоджень. Раніше залізничники завершили ремонтні роботи на ділянках колій регіону, які тривали понад десять днів після чергової атаки окупантів.

Також поступово відновлюють інші напрямки. Приміське сполучення між обласним центром та станцією Ромодан запрацювало після двомісячної перерви, яка тривала з 11 жовтня.

Причиною затримки було перевантаження контактної мережі на відновленій ділянці через значну інтенсивність перевезень. Зараз пасажирські склади на цьому напрямку курсують за оновленим розкладом.

