Новый график движения поездов в Теропольской области направлен на повышение безопасности перевозок и модернизацию инфраструктуры.

Новый график движения поездов в Теропольской области вводит АО "Укрзализныця" в апреле 2026 года в связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, передает Politeka.

Временные изменения будут касаться пригородных рейсов и действовать в течение месяца.

Корректировка предполагает обновление времени отправления, сокращение отдельных маршрутов и временную отмену части рейсов. Наибольший объем работ намечен на период с 9 по 11 апреля, а также 15–16 апреля.

С 10 апреля в Тернопольской области внесены изменения в несколько популярных сочетаний. Поезд №6204 Тернополь — Подволочиск будет отправляться в 09:20 вместо 08:52 и прибывать в 10:38. В то же время рейс №6251 Тернополь — Ходоров будет отправляться раньше — в 08:56, а прибытие запланировано на 13:31.

Обновление также повлияет на межрегиональные направления. На маршрутах в Киев и Житомир скорректировано время отправления отдельных поездов. В направлении Львова часть рейсов временно ограничена из-за ремонта путей, а на Харьковском и Одесском направлениях изменена стыковка.

В «Укрзализныце» отмечают, что новый график движения поездов в Теропольской области направлен на повышение безопасности перевозок и модернизацию инфраструктуры. Пассажирам советуют заранее уточнять информацию на вокзалах или на официальном сайте перевозчика.

Кроме того, в Тернополе сообщалось об ограничении движения транспорта. Начнутся они 20 апреля и продлятся до 3 мая. Перекрытие касается участка у жилого дома №8 по ул. Евгения Коновальца. На месте установят временные дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения.

