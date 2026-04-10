Новий графік руху поїздів у Теропільській області спрямований на підвищення безпеки перевезень та модернізацію інфраструктури.

Новий графік руху поїздів у Теропільській області запроваджує АТ «Укрзалізниця» у квітні 2026 року у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі, передає Politeka.

Тимчасові зміни стосуватимуться приміських рейсів і діятимуть протягом місяця.

Коригування передбачають оновлення часу відправлення, скорочення окремих маршрутів та тимчасове скасування частини рейсів. Найбільший обсяг робіт заплановано на період з 9 по 11 квітня, а також 15–16 квітня.

З 10 квітня на Тернопільщині внесено зміни до кількох популярних сполучень. Поїзд №6204 Тернопіль — Підволочиськ відправлятиметься о 09:20 замість 08:52 та прибуватиме о 10:38. Водночас рейс №6251 Тернопіль — Ходорів вирушатиме раніше — о 08:56, а прибуття заплановане на 13:31.

Оновлення також вплинуть на міжрегіональні напрямки. На маршрутах до Києва та Житомира скориговано час відправлення окремих поїздів. У напрямку Львова частину рейсів тимчасово обмежено через ремонт колій, а на Харківському та Одеському напрямках змінено стикування.

В «Укрзалізниці» наголошують, що новий графік руху поїздів у Теропільській області спрямований на підвищення безпеки перевезень та модернізацію інфраструктури. Пасажирам радять заздалегідь уточнювати інформацію на вокзалах або на офіційному сайті перевізника.

Крім того, в Тернополі повідомляли про обмеження руху транспорту. Почнуться вони 20 квітня і триватимуть до 3 травня. Перекриття стосується ділянки біля житлового будинку №8 на вул. Євгена Коновальця. На місці встановлять тимчасові дорожні знаки відповідно до схеми організації руху.

