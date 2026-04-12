Доплаты для пенсионеров в Запорожье устанавливаются как отдельный ежемесячный вид социальной поддержки для пожилых людей, пишет Politeka.net.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Речь идет о денежном довольствии для граждан, достигших 80 лет и отвечающих определенным критериям по состоянию здоровья и социальному статусу. Назначение производится не автоматически — нужно подтверждение права через медицинские и административные процедуры.
Право на получение возникает у пожилых людей, проживающих самостоятельно и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных осуществлять содержание. Место нахождения таких родственников не влияет на решение – учитывается сам факт их наличия.
Отдельным условием является потребность в постоянном постороннем уходе. Для подтверждения необходимо обратиться к семейному врачу, пройти оценку и получить заключение врачебно-консультативной комиссии, принимающей окончательное решение о состоянии здоровья.
Размер выплаты составляет 1038 гривен в месяц и рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году базовый показатель определен на уровне 2595 гривен.
Доплаты для пенсионеров в Запорожье оформляются после подачи заявления в Пенсионный фонд. В пакет документов входят паспорт, идентификационный код и медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее необходимость ухода.
Без указанных документов начисление не производится, а решение принимается только после проверки всех оснований.
Контроль за назначением и начислением осуществляет Пенсионный фонд Украины в соответствии с установленными процедурами.
