Доплаты для пенсионеров в Запорожье оформляются после подачи заявления в Пенсионный фонд.

Доплаты для пенсионеров в Запорожье устанавливаются как отдельный ежемесячный вид социальной поддержки для пожилых людей, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Речь идет о денежном довольствии для граждан, достигших 80 лет и отвечающих определенным критериям по состоянию здоровья и социальному статусу. Назначение производится не автоматически — нужно подтверждение права через медицинские и административные процедуры.

Право на получение возникает у пожилых людей, проживающих самостоятельно и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных осуществлять содержание. Место нахождения таких родственников не влияет на решение – учитывается сам факт их наличия.

Отдельным условием является потребность в постоянном постороннем уходе. Для подтверждения необходимо обратиться к семейному врачу, пройти оценку и получить заключение врачебно-консультативной комиссии, принимающей окончательное решение о состоянии здоровья.

Размер выплаты составляет 1038 гривен в месяц и рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году базовый показатель определен на уровне 2595 гривен.

Доплаты для пенсионеров в Запорожье оформляются после подачи заявления в Пенсионный фонд. В пакет документов входят паспорт, идентификационный код и медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающее необходимость ухода.

Без указанных документов начисление не производится, а решение принимается только после проверки всех оснований.

Контроль за назначением и начислением осуществляет Пенсионный фонд Украины в соответствии с установленными процедурами.

Последние новости Украины:

