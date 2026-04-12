Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі встановлюються як окремий щомісячний вид соціальної підтримки для людей літнього віку, пише Politeka.net.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Йдеться про грошове забезпечення для громадян, які досягли 80 років і відповідають визначеним критеріям щодо стану здоров’я та соціального статусу. Призначення відбувається не автоматично — потрібне підтвердження права через медичні та адміністративні процедури.

Право на отримання виникає у осіб похилого віку, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних здійснювати утримання. Місце перебування таких родичів не впливає на рішення — враховується сам факт їх наявності.

Окремою умовою є потреба у постійному сторонньому догляді. Для підтвердження необхідно звернутися до сімейного лікаря, пройти оцінювання та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії, яка приймає остаточне рішення щодо стану здоров’я.

Розмір виплати становить 1038 гривень щомісяця та розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році базовий показник визначено на рівні 2595 гривень.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі оформлюються після подання заяви до Пенсійного фонду. До пакета документів входять паспорт, ідентифікаційний код та медичний висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує необхідність догляду.

Без зазначених документів нарахування не здійснюється, а рішення ухвалюється лише після перевірки всіх підстав.

Контроль за призначенням і нарахуванням здійснює Пенсійний фонд України відповідно до встановлених процедур.

