Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу в начале 2026 для абонентов КП «Облводоканал», передает Politeka.

Изменения включают в себя централизованное водоснабжение и систему отвода сточных вод. Для бытовых клиентов цена одного кубометра водного ресурса составляет 45,54 грн. без налога и 54,65 грн. с НДС. Услуга канализации оценивается в 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с налоговой нагрузкой. Для бизнес-сегмента действуют другие расчеты: 24,44 и 29,33 грн соответственно.

Жители самого Запорожья не попали под новые правила, поскольку город не входит в зону обслуживания предприятия.

В компании отмечают, что обновленные расчеты позволяют поддерживать стабильность сетей, производить модернизацию оборудования и обеспечивать регулярное техническое обслуживание инфраструктуры.

Специалисты объясняют, что решение связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт трубопроводов и закупку материалов. Это позволяет уменьшать количество аварийных ситуаций и поддерживать необходимый уровень давления в системе.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области также связано с необходимостью гарантировать стабильное качество воды и бесперебойную работу канализационных узлов.

Потребителям рекомендуют регулярно сверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать расходы. Своевременная оплата помогает избегать долгов и поддерживает работу коммунальной системы без перебоев.

В обществе подчеркивают, что экономное использование ресурсов снижает нагрузку на сети и способствует стабильности тарифной политики в будущем.

