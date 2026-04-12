Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набрало чинності на початку 2026 року для абонентів КП «Облводоканал», передає Politeka.

Зміни охоплюють централізоване водопостачання та систему відведення стічних вод. Для побутових клієнтів ціна одного кубометра водного ресурсу становить 45,54 грн без податку та 54,65 грн із ПДВ. Послуга каналізації оцінюється у 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн із податковим навантаженням. Для бізнес-сегмента діють інші розрахунки: 24,44 грн та 29,33 грн відповідно.

Мешканці самого Запоріжжя не потрапили під нові правила, оскільки місто не входить до зони обслуговування підприємства.

У компанії зазначають, що оновлені розрахунки дозволяють підтримувати стабільність мереж, проводити модернізацію обладнання та забезпечувати регулярне технічне обслуговування інфраструктури.

Фахівці пояснюють, що рішення пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт трубопроводів і закупівлю матеріалів. Це дає змогу зменшувати кількість аварійних ситуацій і підтримувати необхідний рівень тиску у системі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області також пов’язують із потребою гарантувати стабільну якість води та безперебійну роботу каналізаційних вузлів.

Споживачам радять регулярно звіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати витрати. Своєчасна оплата допомагає уникати боргів і підтримує роботу комунальної системи без перебоїв.

У громаді наголошують, що ощадливе використання ресурсів знижує навантаження на мережі та сприяє стабільності тарифної політики в майбутньому.

