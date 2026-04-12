График отключения газа в неделю с 13 по 19 апреля в Харьковской области касается только периода проведения регламентных работ.

График отключения газа на неделю с 13 по 19 апреля в Харьковской области был обнародован для жителей Покотиловки и части Высочанского общества в связи с техническими работами, передает Politeka.

Мерефянское УЭГХ Харьковского филиала ООО «ГРМУ» сообщило о временном прекращении подачи энергоносителя в многоквартирных домах. Причина – плановое обслуживание внутренних сетей в жилищном фонде.

В компании отмечают, что такие меры необходимы для проверки систем безопасности и дальнейшей стабильной эксплуатации оборудования.

В рамках обнародованного расписания на 15 апреля 2026 г. работы запланированы по адресам: улица Коцюбинского, 11; Коцюбинского, 7; Независимости, 29.

На следующий день, 16 апреля 2026 года, временные ограничения затронут дома на улицах Независимости, 31 и 33, а также Почтовой, 3.

Дополнительно уточняется, что график отключения газа в неделю с 13 по 19 апреля в Харьковской области относится только к периоду проведения регламентных работ и может корректироваться в зависимости от технического состояния сетей.

Жителей просят обеспечить доступ специалистов во внутридомовые системы и заранее перекрыть газовые приборы для безопасности во время выполнения работ.

В предприятии подчеркивают, что после завершения обслуживания поставки будут возобновлены в штатном режиме без дополнительных задержек.

