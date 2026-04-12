Графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 квітня в Харківській області стосується лише періоду проведення регламентних робіт.

Графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 квітня в Харківській області оприлюднили для мешканців Покотилівки та частини Височанської громади у зв’язку з технічними роботами, передає Politeka.

Мереф’янське УЕГГ Харківської філії ТОВ «ГРМУ» повідомило про тимчасове припинення подачі енергоносія в багатоквартирних будинках. Причина — планове обслуговування внутрішніх мереж у житловому фонді.

У компанії зазначають, що такі заходи потрібні для перевірки систем безпеки та стабільної подальшої експлуатації обладнання.

У межах оприлюдненого розкладу на 15 квітня 2026 року роботи заплановані за адресами: вулиця Коцюбинського, 11; Коцюбинського, 7; Незалежності, 29.

Наступного дня, 16 квітня 2026 року, тимчасові обмеження торкнуться будинків на вулицях Незалежності, 31 і 33, а також Поштовій, 3.

Додатково уточнюється, що графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 квітня в Харківській області стосується лише періоду проведення регламентних робіт і може коригуватися залежно від технічного стану мереж.

Мешканців просять забезпечити доступ фахівців до внутрішньобудинкових систем та заздалегідь перекрити газові прилади для безпеки під час виконання робіт.

У підприємстві підкреслюють, що після завершення обслуговування постачання буде відновлено у штатному режимі без додаткових затримок.

