Графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 квітня в Харківській області оприлюднили для мешканців Покотилівки та частини Височанської громади у зв’язку з технічними роботами, передає Politeka.
Мереф’янське УЕГГ Харківської філії ТОВ «ГРМУ» повідомило про тимчасове припинення подачі енергоносія в багатоквартирних будинках. Причина — планове обслуговування внутрішніх мереж у житловому фонді.
У компанії зазначають, що такі заходи потрібні для перевірки систем безпеки та стабільної подальшої експлуатації обладнання.
У межах оприлюдненого розкладу на 15 квітня 2026 року роботи заплановані за адресами: вулиця Коцюбинського, 11; Коцюбинського, 7; Незалежності, 29.
Наступного дня, 16 квітня 2026 року, тимчасові обмеження торкнуться будинків на вулицях Незалежності, 31 і 33, а також Поштовій, 3.
Додатково уточнюється, що графік відключення газу на тиждень з 13 по 19 квітня в Харківській області стосується лише періоду проведення регламентних робіт і може коригуватися залежно від технічного стану мереж.
Мешканців просять забезпечити доступ фахівців до внутрішньобудинкових систем та заздалегідь перекрити газові прилади для безпеки під час виконання робіт.
У підприємстві підкреслюють, що після завершення обслуговування постачання буде відновлено у штатному режимі без додаткових затримок.
