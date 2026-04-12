Новые графики отключения света в Винницкой области 13 апреля 2026 года будут применять в связи с проведением плановых профилактических работ в электросетях региона, пишет Politeka.

В частности, по данным облэнерго, графики отключения света 13 апреля коснутся Липовецкого района электросети в Винницкой области. Там плановые обесточения будут проходить с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

  • Росоша (некоторые дома по улицам Шевченко, Яблоневая);
  • Скитка (Героев Украины, Мерзлюков, Драпалюков, Ольшанского, Садовая, Шевченко, Школьная);
  • Теклиновка (Октябрьская);
  • Хорошая (Карпенко, Карьерная, Нагорная, Полевая, Струтинского, Хуторская);
  • частично Липовец.

В пределах обслуживания Ильинецкого района электросети ограничения в понедельник будут применять в селе Сорока по ул. Березинская и Садовая, сообщает Politeka.

Кроме того, графики отключения света 13 апреля в Винницкой области также коснутся Жмеринского района. Там обесточения будут происходить примерно с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

  • Жмеринка (ул. Транспортная, 8 Марта, Защитников Азовстали, Магистральная, Святослава Храброго, Панаса Мирного, Вячеслава Чорновила, Целинная);
  • Кацмазов (Абрама, Буйлака, Весенняя, Дерибасовская, Уютная, Франко, Калиновая, Леси Украинки, Майданская, Мира, Первомайская, Пирогова, Приветная, Шляховая);
  • Носковцы (Центральная);
  • Могилевка (Партизанская).

