Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в деяких населених пунктах Вінницької області на понеділок, 13 квітня 2026 року.

Нові графіки відключення світла в Вінницькій області 13 квітня 2026 застосовуватимуть у звʼязку з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону, пише Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла 13 квітня торкнуться Липовецького району електромережа у Вінницькій області. Там плвнові знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Росоша (деякі будинки по вулицях Шевченка, Яблунева);

Скитка (Героїв України, Мерзлюків, Драпалюків, Ольшанського, Садова, Шевченка, Шкільна);

Теклинівка (Жовтнева);

Хороша (Карпенка, Карʼєрна, Нагірна, Польова, Струтинського, Хутірська);

частково Липовець.

У межах обслуговування Іллінецького району електромереж обмеження в понеділок застосовуватимуть у селі Сорока по вул. Березинська та Садова, повідомляє Politeka.

Крім того, графіки відключення світла 13 квітня в Вінницькій області також торкнуться Жмеринського району. Там знеструмлення відбуватимуться приблизно з 9 до 17 годинив таких населених пунктах:

Жмеринка (вул. Транспортна, 8 Березня, Захисників Азовсталі, Магістральна, Святослава Хороброго, Панаса Мирного, Вʼячеслава Чорновола, Цілинна);

Кацмазів (Абрама, Буйлака, Весняна, Дерибасівська, Затишна, Франка, Калинова, Лесі Українки, Майданська, Миру, Першотравнева, Пирогова, Привітна, Шляхова);

Носківці (Центральна);

Могилівка (Партизанська).

