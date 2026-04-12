Нові графіки відключення світла в Вінницькій області 13 квітня 2026 застосовуватимуть у звʼязку з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону, пише Politeka.
Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла 13 квітня торкнуться Липовецького району електромережа у Вінницькій області. Там плвнові знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:
- Росоша (деякі будинки по вулицях Шевченка, Яблунева);
- Скитка (Героїв України, Мерзлюків, Драпалюків, Ольшанського, Садова, Шевченка, Шкільна);
- Теклинівка (Жовтнева);
- Хороша (Карпенка, Карʼєрна, Нагірна, Польова, Струтинського, Хутірська);
- частково Липовець.
У межах обслуговування Іллінецького району електромереж обмеження в понеділок застосовуватимуть у селі Сорока по вул. Березинська та Садова, повідомляє Politeka.
Крім того, графіки відключення світла 13 квітня в Вінницькій області також торкнуться Жмеринського району. Там знеструмлення відбуватимуться приблизно з 9 до 17 годинив таких населених пунктах:
- Жмеринка (вул. Транспортна, 8 Березня, Захисників Азовсталі, Магістральна, Святослава Хороброго, Панаса Мирного, Вʼячеслава Чорновола, Цілинна);
- Кацмазів (Абрама, Буйлака, Весняна, Дерибасівська, Затишна, Франка, Калинова, Лесі Українки, Майданська, Миру, Першотравнева, Пирогова, Привітна, Шляхова);
- Носківці (Центральна);
- Могилівка (Партизанська).
