Графики отключения света в Запорожье на 14 апреля будут действовать из-за плановых и профилактических работ.

Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Запорожье на 14 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Графики отключения света в Запорожье на 14 апреля будут действовать через плановые и профилактические работы в городе. Жителям следует ознакомиться с временем отключений и перечнем адресов, где не будет электричества.

С 09:00–16:00 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения электричества. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Авраменка — 22 (п.1-4)

Богдана Завады (Микояна) — 4, 4 (п.1-4), 4А (п.1-3), 6, 6 (п.1-3), 6 п.1, 6 п.2-3

Героив 93-и Брыгады (Гудыменка) — 40, 40А, 42, 44 (п.1-2), 44 (п.3-4)

Космична — 130, 130А, 130Б, 132

Чумаченка — 11, 13 (5 пов.), 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б, 17

С 09:00 до 17:00 будут выключать электричество из-за проведения планового ремонта электрооборудования. Свет будет отсутствовать по следующим адресам:

Балтийська — 1-9, 2-10

Бетонна — 4-20

Видминна — 1, 1А, 3-17, 4-14, 16-22, 19-25, 24-34, 27-37

Демократычна — 5-63, 26-36, 65-71, 69А, 73-77

Досягнень — 1-13, 2-16, 15-21, 18-24, 37-45, 44-54, 56А

Захария Махна (Першотравнева) — 5, 7

Зоряна (Муравйова) — 1-5, 7, 2-20, 9-21

Зразкова — 1-47, 2-30, 2Б, 18, 34, 35, 36-48, 49, 50-52, 51-75, 54-66, 70, 72, 76, 78-82

Каспийська — 1-25, 2-20, 22, 26-66, 27-61, 3/1, 35, 43, 68, 68Б

Лассаля — 1-3, 2-22, 25-35

Лыжна — 1, 3, 4-18, 7-19, 19, 30, 35-39

Морфлотська — 3-57, 16-28, 31, 34-50, 43, 49, 52, 52А, 57, 63-109, 76, 78, 80-82, 84-110

Орильська (Камська) — 1-9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Передова — 1-17, 1А, 2-10, 2А, 12-16, 18, 19-35, 20-36, 37, 38

Пересопныцька (Рылеева) — 7-13, 8-18

Платона Майбороды (Сеченова) — 1-17, 2-10

Початкова — 3-17, 4-16, 18-26, 18, 19, 21-25, 28-30, 32, 33, 34-42, 35-39

Прычальна — 3-31, 4-22, 24-26, 28-30

Радиаторна — 1-7, 2, 4-20, 13-19

Середня — 1-29, 2-32, 33

Софии Перовськои — 1-11, 4-12

Учытельська — 1-39, 2-42, 41

Фрезерна — 1, 3-19, 4-20

Футбольна — 1-13, 2-8, 10-16, 15-21, 23-37, 26-32, 48, 50

Чорногоривська — 1-7, 2-6, 10-16, 11-15

Чудова — 1-37, 2-44, 33, 39-57, 46, 46-64, 59, 61, 63-71, 66, 68-80, 73, 75-91, 82-102

Яхт-клубна (Орловська) — 2-4, 3-5

пров. Броварськый (Брестськый) — 1-9, 2-10, 2

пров. Ковальськый — 2-10, 5-17

пров. Косогирный — 3, 5, 7, 8, 10

пров. Ревуцького — 1-9, 2-10.

