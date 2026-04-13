График отключения газа с 14 по 15 апреля в Сумской области предусматривает проведение плановых газоопасных работ на территории Липоводолинской и Сыновской общин, сообщает Politeka.

Как проинформировали в местном филиале ООО «Газораспределительные сети Украины», график отключения газа с 14 по 15 апреля в Сумской области коснется многих жителей.

14 апреля 2026 с 6:00 до 18:00 работы будут проводить в Липоводолинской общине. В этот период будет приостановлено распределение голубого топлива в селе Беево.

Ограничения будут касаться жителей, проживающих на ул. Свободная, ул. Гудымовская, ул. Девичановская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Победы, ул. Шевченко.

А также – пер. Молодежный, ул. Новоселовский и пер. Школьный. Ориентировочно речь идет о 209 потребителях, которые в настоящее время останутся без газоснабжения.

На следующий день, 15 апреля 2026, аналогичные работы запланированы в Сыновской общине. С 6:00 до 18:00 временно прекратят газоснабжение в селе Подольки.

Под ограничение попадут дома по ул. Гагарина, ул. Гадятька, ул. Заречная, ул. Калиновая, ул. Молодежная, ул. Парковая, ул. Садовая, ул. Спортивная, ул. Степная, ул. Студенческая, ул. Сумская и ул. Школьно.

В этом случае неудобства коснутся примерно 154 потребителей. В рамках этих работ график отключения газа с 14 по 15 апреля в Сумской области связан с необходимостью технического обслуживания газовых сетей.

Это обязательно для их безопасной и стабильной работы. Такие мероприятия проводятся планово и направлены на предотвращение возможных аварийных ситуаций.

Последние новости Украины:

