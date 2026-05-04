Подорожание проезда во Львове может вступить в силу с 16 мая 2026 после завершения общественного обсуждения, которое инициировал городской совет, передает Politeka.

Проект новых тарифов уже обнародован на официальном уровне. После анализа расчетов перевозчиков, предлагавших установить стоимость билета на уровне 41–42 грн, в мэрии определили более низкие показатели для пассажиров.

Самым дорогим станет билет, приобретенный у водителя — 30 грн вместо нынешних 25. Оплата с помощью электронной карты «Леокарт» составит 23 грн, банковской картой — 26 грн. Для студентов предусмотрена льготная цена — 11,5 грн.

Вырастет и стоимость проездных документов. Месячный абонемент на все виды транспорта обойдется в 1150 грн, тогда как студенческий — 575 грн. Также планируется повысить штраф за безбилетную поездку до 520 грн в соответствии с действующим законодательством.

Общественное обсуждение продлится до 8 мая. В случае отсутствия резких изменений на топливном рынке, новые тарифы заработают в определенные сроки.

Представители транспортной отрасли подчеркивают, что пересмотр стоимости связан с ростом расходов на топливо. По данным перевозчиков, с марта накопившиеся долги за дизель превысили 20 миллионов гривен.

Таким образом, подорожание проезда во Львове объясняют экономическими факторами и необходимостью обеспечения стабильной работы транспорта города.

Кроме того, во Львове также сообщалось о новом графике движения поездов. Укрзализныця» отмечает, что эти изменения вводятся, чтобы обеспечить безопасную и удобную курсировку, а пассажиры должны планировать поездки с учетом обновлений.

