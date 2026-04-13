Графік відключення газу з 14 по 15 квітня у Сумській області передбачає проведення планових газонебезпечних робіт на території Липоводолинської та Синівської громад, повідомляє Politeka.

Як проінформували у місцевій філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», графік відключення газу з 14 по 15 квітня у Сумській області торкнеться багатьох жителів.

14 квітня 2026 року з 6:00 до 18:00 роботи проводитимуть у Липоводолинській громаді. У цей період буде припинено розподіл блакитного палива у селі Беєве.

Обмеження стосуватимуться мешканців, які проживають на вул. Вільна, вул. Гудимівська, вул. Дівочанівська, вул. Лісова, вул. Миру, вул. Молодіжна, вул. Перемоги, вул. Шевченка.

А також - пров. Молодіжний, вул. Новоселівський і пров. Шкільний. Орієнтовно йдеться про 209 споживачів, які на цей час залишаться без газопостачання.

Наступного дня, 15 квітня 2026 року, аналогічні роботи заплановані у Синівській громаді. З 6:00 до 18:00 тимчасово припинять газопостачання у селі Подільки.

Під обмеження потраплять будинки на вул. Гагаріна, вул. Гадяцька, вул. Зарічна, вул. Калинова, вул. Молодіжна, вул. Паркова, вул. Садова, вул. Спортивна, вул. Степова, вул. Студентська, вул. Сумська та вул. Шкільна.

У цьому випадку незручності зачеплять приблизно 154 споживачів. У межах цих робіт, графік відключення газу з 14 по 15 квітня у Сумській області пов’язаний із необхідністю технічного обслуговування газових мереж.

Це є обов’язковим для їх безпечної та стабільної роботи. Такі заходи проводяться планово і спрямовані на запобігання можливим аварійним ситуаціям.

