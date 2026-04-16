Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объявили в начале 2026 для жителей и учреждений Барской общины, передает Politeka.

Изменения касаются сбора, обработки и захоронения бытовых отходов. Нововведения распространяются на домохозяйства, предприятия и организации. Обновленные расчеты обнародовало коммунальное предприятие «Бар-Благоустройство».

По предварительным оценкам, средний ежемесячный платеж для одного человека будет составлять около 29 гривен вместо нынешних 22. Предыдущий показатель действовал с 2021 года и уже не соответствовал реальным затратам.

Причинами пересмотра стали удорожание горючего, электроэнергии, запасных частей и увеличение затрат на оплату труда. Это оказало существенное влияние на финансовую стабильность предприятия.

Согласно новым расчетам установлены следующие ставки: управление смешанными отходами — 216,10 грн за кубометр, крупногабаритными — 284,32 грн, ремонтными — 327,73 грн, захоронение — 53,71 грн.

Специалисты отмечают, что начисление производится по объемам образования мусора, поэтому фактические суммы в квитанциях могут быть ниже. Для юридических лиц предусмотрены отдельные расценки: в 2025 году они выросли с 26,78 до 40,80 грн. с НДС.

Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги Винницкой области позволит обеспечить бесперебойную работу спецтехники и улучшить качество обслуживания.

Местные жители призывают ознакомиться с новыми условиями и учесть их при планировании расходов. Окончательное решение вступит в силу после общественного обсуждения и утверждения органами местного самоуправления.

В предприятии отмечают, что ответственное использование услуг будет способствовать стабильности системы и повышению уровня благоустройства общины.

