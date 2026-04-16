Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області оголосили на початку 2026 року для мешканців і установ Барської громади, передає Politeka.

Зміни стосуються збору, обробки та захоронення побутових відходів. Нововведення поширюються на домогосподарства, підприємства й організації. Оновлені розрахунки оприлюднило комунальне підприємство «Бар-Благоустрій».

За попередніми оцінками, середній щомісячний платіж для однієї особи становитиме близько 29 гривень замість нинішніх 22. Попередній показник діяв із 2021 року й уже не відповідав реальним витратам.

Причинами перегляду стали подорожчання пального, електроенергії, запасних частин та збільшення витрат на оплату праці. Це суттєво вплинуло на фінансову стабільність підприємства.

Відповідно до нових розрахунків, встановлено такі ставки: управління змішаними відходами — 216,10 грн за кубометр, великогабаритними — 284,32 грн, ремонтними — 327,73 грн, захоронення — 53,71 грн.

Фахівці зазначають, що нарахування здійснюється за обсягами утворення сміття, тому фактичні суми у квитанціях можуть бути нижчими. Для юридичних осіб передбачено окремі розцінки: у 2025 році вони зросли з 26,78 до 40,80 грн із ПДВ.

Очікується, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області дозволить забезпечити безперебійну роботу спецтехніки та покращити якість обслуговування.

Місцевих жителів закликають ознайомитися з новими умовами та врахувати їх під час планування витрат. Остаточне рішення набуде чинності після громадського обговорення та затвердження органами місцевого самоврядування.

У підприємстві наголошують, що відповідальне користування послугами сприятиме стабільності системи та підвищенню рівня благоустрою громади.

