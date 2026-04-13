График отключения газа с 14 по 24 апреля в Одесской области предусматривает поэтапное прекращение газоснабжения в связи с проведением масштабных работ по замене оборудования и реконструкции сетей, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте АО "Одессагаз", график отключения газа с 14 по 24 апреля заденет село Вишневое и города Подольск и Балта.

Так, 14.04.2026 с 09:00 в селе Вишневое Любашевского сельского совета Подольского района будет временно прекращено газоснабжение в связи с заменой ШРП, домовых регуляторов давления и кранов на вводном газопроводе.

После завершения работ пуск голубого топлива будет производиться в присутствии абонентов, имеющих заключенные договоры на распределение.

В городе Подольск работы на распределительных сетях будут продолжаться с 14.04.2026 по 24.04.2026. В этот период газоснабжение будет временно прекращено по ряду адресов.

В частности, по пер. Соборный пер. Фабричный и ул. Фабричная. Также ограничения будут касаться пер. Соборный, дома №1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 3, 5, 5-А; пров. Фабричные дома № с 1 по 20; ул. Фабричная, дома № со 2 по 13/2.

Аналогичные работы проведут и в городе Балта, где с 14.04.2026 по 24.04.2026 временно прекратят подачу голубого топлива на нескольких улицах. Ограничения охватят следующие адреса:

Ул. Балтская, дома № с 1 по 35; ул. Голианово, дома № с 1 по 45; ул. Свободы, дома № с 1 по 42; ул. Спортивная, дома № с 1 по 44; ул. Садовая, дома № с 52 по 113.

Пров. Садовый, дома № с 1 по 23; ул. Леонида Гузара, дома № с 25 по 49; ул. Степана Облака, дома № с 25 по 49.

Так что график отключения газа с 14 по 24 апреля в Одесской области связан с реконструкцией ШРП и обновлением газораспределительных сетей.

Это необходимо для обеспечения стабильной и безопасной подачи топлива в будущем. После завершения всех работ поставки будут возобновлены постепенно.

