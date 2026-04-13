Графік відключення газу з 14 по 24 квітня в Одеській області передбачає поетапне припинення газопостачання у зв’язку з проведенням масштабних робіт із заміни обладнання та реконструкції мереж, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті АТ "Одесагаз", графік відключення газу з 14 по 24 квітня зачепить село Вишневе та міста Подільськ і Балта.

Так, 14.04.2026 з 09:00 у селі Вишневе Любашівської сільської ради Подільського району буде тимчасово припинено газопостачання у зв’язку із заміною ШРП, будинкових регуляторів тиску та кранів на ввідному газопроводі.

Після завершення робіт пуск блакитного палива здійснюватиметься у присутності абонентів, які мають укладені договори на розподіл.

У місті Подільськ роботи на розподільних мережах триватимуть з 14.04.2026 до 24.04.2026. У цей період газопостачання буде тимчасово припинено за низкою адрес.

Зокрема, на пров. Соборний, пров. Фабричний та вул. Фабрична. Також обмеження стосуватимуться пров. Соборний, будинки № 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 3, 5, 5-А; пров. Фабричний будинки № з 1 по 20; вул. Фабрична, будинки № з 2 по 13/2.

Аналогічні роботи проведуть і в місті Балта, де з 14.04.2026 до 24.04.2026 тимчасово припинять подачу блакитного палива на кількох вулицях. Обмеження охоплять такі адреси:

Вул. Балтська, будинки № з 1 по 35; вул. Голіаново, будинки № з 1 по 45; вул. Свободи, будинки № з 1 по 42; вул. Спортивна, будинки № з 1 по 44; вул. Садова, будинки № з 52 по 113.

Пров. Садовий, будинки № з 1 по 23; вул. Леоніда Гузара, будинки № з 25 по 49; вул. Степана Хмари, будинки № з 25 по 49.

Тож графік відключення газу з 14 по 24 квітня в Одеській області пов’язаний із реконструкцією ШРП та оновленням газорозподільних мереж.

Це необхідно для забезпечення стабільної та безпечної подачі палива в майбутньому. Після завершення всіх робіт постачання відновлюватимуть поступово.

Останні новини України:

