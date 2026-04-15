Работа для пенсионеров в Запорожской области остается актуальной для многих жителей города, поэтому рассказываем о доступных предложениях.

Работа для пенсионеров в Запорожье доступна в разных областях, сообщает Politeka.

От охраны к торговле и производственному сектору с вариацией уровня доходов и условий трудоустройства.

На рынке труда города, по данным Work.ua, регулярно обновляются предложения для людей постарше. Работодатели все чаще открывают позиции, где важны внимательность, ответственность и профессиональные навыки.

Одной из актуальных вакансий является охранник сети супермаркетов «Сільпо». Работник отвечает за контроль порядка в торговом зале, предотвращение конфликтных ситуаций и ведение служебной документации. Компания предлагает официальное оформление, стабильную оплату труда и адаптационный период.

Еще одна работа для пенсионеров в Запорожье – продавец продовольственных товаров с заработком от 18 000 до 36 000 гривен. Магазины работают в сменном режиме, а график согласуется отдельно с каждым работником. В обязанности входят консультация покупателей, выкладка продукции, контроль сроков годности и работа с кассой.

Наивысший уровень оплаты среди актуальных предложений имеет вакансия портного в экспериментальном цехе компании «МИК, ООО». Заработная плата может достигать 35 000-40 000 гривен. Предприятие расширяет производственные мощности и нуждается в специалистах с опытом работы на швейном оборудовании.

Специалисты отмечают, что такие предложения позволяют людям пенсионного возраста оставаться экономически активными и выбирать занятость в соответствии со своими возможностями.

Актуальные вакансии обновляются регулярно, поэтому поисковикам советуют следить за новыми объявлениями на профильных платформах.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.