Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається актуальною для багатьох жителів міста, тож розповідаємо про доступні пропозиції.

Від охорони до торгівлі та виробничого сектору, із варіацією рівня доходів і умов працевлаштування.

На ринку праці міста, за даними Work.ua, регулярно оновлюються пропозиції для людей старшого віку. Роботодавці дедалі частіше відкривають позиції, де важливі уважність, відповідальність і базові професійні навички.

Однією з актуальних вакансій є охоронник у мережі супермаркетів «Сільпо». Працівник відповідає за контроль порядку в торговельній залі, запобігання конфліктним ситуаціям і ведення службової документації. Компанія пропонує офіційне оформлення, стабільну оплату праці та адаптаційний період.

Ще одна робота для пенсіонерів у Запоріжжі — продавець продовольчих товарів із заробітком від 18 000 до 36 000 гривень. Магазини працюють у змінному режимі, а графік узгоджується окремо з кожним працівником. До обов’язків входять консультація покупців, викладка продукції, контроль термінів придатності та робота з касою.

Найвищий рівень оплати серед актуальних пропозицій має вакансія кравця в експериментальному цеху компанії «МІК, ТОВ». Заробітна плата може сягати 35 000–40 000 гривень. Підприємство розширює виробничі потужності та потребує фахівців із досвідом роботи на швейному обладнанні.

Фахівці зазначають, що такі пропозиції дозволяють людям пенсійного віку залишатися економічно активними та обирати зайнятість відповідно до своїх можливостей.

Актуальні вакансії оновлюються регулярно, тож пошукачам радять стежити за новими оголошеннями на профільних платформах.

Останні новини України:

