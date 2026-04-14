В Виннице заработала новая цифровая система для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте, поэтому рассказываем об этом больше.

Новая система оплаты за проезд в Виннице постепенно внедряется в городском транспорте, где пассажирам было предложено цветные QR-коды, сообщает Politeka.

В транспортной компании города отмечают , что новая система оплаты до проезда в Виннице направлена ​​на упрощение расчетов и уменьшение времени обслуживания пассажиров при посадке.

Обновленная цифровая модель расчетов предполагает использование отдельных QR-кодов, привязанных к различным банковским сервисам.

В салонах транспорта уже начали размещать новые наклейки, визуально отличающиеся по цвету, чтобы пассажиры могли быстро ориентироваться при покупке билета.

Представители компании объясняют, что новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет использовать карты любого банка, независимо от того, какой именно QR-код выбран для сканирования.

В рамках обновления предусмотрена интеграция с популярными банковскими приложениями, что делает оплату более гибкой.

Пассажиры могут использовать мобильное приложение банка, отсканировать QR-код и подтвердить покупку билета, после чего электронный документ появляется в телефоне.

Также доступен вариант расчета через камеру смартфона, когда система автоматически открывает страницу для выбора количества билетов и способа расчета.

Отдельно в транспортной компании обращают внимание, что QR-коды разных банков имеют собственное визуальное оформление, что помогает избегать путаницы во время использования.

Пассажирам напоминают, что после покупки билет хранится в электронном виде и может быть проверен контроллером путем повторного сканирования QR-кода.

При случайном закрытии страницы пользователи могут восстановить билет через историю браузера или мобильного приложения.

Последние новости Украины:

