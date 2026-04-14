У Вінниці почала працювати нова цифрова система для безконтактної оплати проїзду в громадському транспорті, тому розповідаємо про це більше.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці поступово впроваджується у міському транспорті, де пасажирам запропонували кольорові QR-коди, повідомляє Politeka.

У транспортній компанії міста зазначають, що нова система оплати до проїзд у Вінниці спрямована на спрощення розрахунків та зменшення часу обслуговування пасажирів під час посадки.

Оновлена цифрова модель розрахунків передбачає використання окремих QR-кодів, які прив’язані до різних банківських сервісів.

У салонах транспорту вже почали розміщувати нові наліпки, що візуально відрізняються за кольорами, аби пасажири могли швидко орієнтуватися під час купівлі квитка.

Представники компанії пояснюють, що нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє використовувати картки будь якого банку, незалежно від того, який саме QR-код обрано для сканування.

У межах оновлення передбачено інтеграцію з популярними банківськими застосунками, що робить оплату більш гнучкою.

Пасажири можуть скористатися мобільним застосунком банку, відсканувати QR-код і підтвердити покупку квитка, після чого електронний документ з’являється у телефоні.

Також доступний варіант розрахунку через камеру смартфона, коли система автоматично відкриває сторінку для вибору кількості квитків та способу розрахунку.

Окремо у транспортній компанії звертають увагу на те, що QR-коди різних банків мають власне візуальне оформлення, що допомагає уникати плутанини під час використання.

Пасажирам нагадують, що після купівлі, квиток зберігається в електронному вигляді і може бути перевірений контролером шляхом повторного сканування QR-коду.

У разі випадкового закриття сторінки користувачі можуть відновити квиток через історію браузера або мобільного застосунку.

