Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области дает перевозчикам доступ к точным данным о количестве поездок и прибыли.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области заработала в Чорткове благодаря внедрению решения от компании Easy Soft, сообщает Politeka.

В городе уже установили современные валидаторы во всех автобусах. Часть транспорта была оборудована двумя устройствами — у входа и выхода, чтобы ускорить посадку людей.

Пассажиры могут рассчитываться банковскими картами или специальной «Картой чортковянина». Такой подход позволяет отказаться от наличных денег и упростить процесс пользования общественным транспортом.

Для жителей это означает прозрачность и ясную процедуру оплаты.

Карты предыдущего образца остаются в силе. Новые будут выдаваться только в случае первого оформления или потери или повреждения.

В дальнейшем автоматизацию планируют распространить на маршруты в сел общества. После этого использование наличных денег станет невозможным — будут действовать только электронные билеты.

Пополнение баланса доступно через терминалы EasyPay. В салонах также будут работать контролеры, которые будут проверять оплату с помощью специальных устройств.

За безбилетный проезд предусмотрен штраф - 260 гривен. Сумма соответствует двадцатикратной стоимости поездки согласно административному законодательству.

Жителей призывают внимательно воспользоваться новыми возможностями. В случае затруднений с оплатой советуют обращаться на горячую линию перевозчика.

Внедрение цифровых решений в транспортной сфере должно повысить качество перевозок и доверие между всеми участниками процесса.

