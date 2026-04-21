Дефицит продуктов в Кировоградской области фиксируют на фоне роста импорта минеральных удобрений в Украину в первом квартале 2026 года, который достиг 1,2 млн. тонн и превысил прошлогодний показатель на 13%, передает Politeka.

Несмотря на увеличенные объемы поставок, аграрный рынок сохраняет признаки дисбаланса между спросом и предложением.

По данным аналитиков, ключевыми факторами остаются расширение посевных площадей, сезонное повышение нагрузки весной, а также ограниченные возможности внутреннего производства. Влияют логистические задержки и колебания мировых цен, что затрудняет планирование закупок для хозяйств.

В результате сельскохозяйственные производители вынуждены корректировать расходы и частично переходить на альтернативные каналы поставки ресурсов. Эксперты предупреждают, что ситуация может повлиять на стабильность урожая и общую устойчивость агросектора в 2026 году.

Параллельно на потребительском рынке фиксируется напряжение во фруктовом сегменте. Дефицит продуктов в Кировоградской области дополнительно усиливается из-за сокращения предложения качественного яблока, постепенно исчезающего из хранилищ.

Специалисты отмечают, что часть урожая в прошлом сезоне закладывали на хранение уже в перезрелом состоянии, что ухудшило товарные характеристики продукции. Также отдельные хозяйства не применяли технологии регулирования созревания, поэтому плоды быстрее теряют пригодность для реализации.

На этом фоне уменьшаются запасы кондиционного яблока, а предложение рынка сужается. Это создает дополнительное ценовое давление и увеличивает риск дальнейшего подорожания на рынке.

Джерело: agrotimes, io.ua

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: на что стоит надеяться.