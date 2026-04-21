Дефіцит продуктів у Кіровоградській області додатково посилюється через скорочення пропозиції якісного яблука, яке поступово зникає зі сховищ.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області фіксують на тлі зростання імпорту мінеральних добрив в Україну у першому кварталі 2026 року, який сягнув 1,2 млн тонн і перевищив минулорічний показник на 13%, передає Politeka.

Попри збільшені обсяги постачання, аграрний ринок зберігає ознаки дисбалансу між попитом і пропозицією.

За даними аналітиків, ключовими чинниками залишаються розширення посівних площ, сезонне підвищення навантаження навесні, а також обмежені можливості внутрішнього виробництва. Додатково впливають логістичні затримки та коливання світових цін, що ускладнює планування закупівель для господарств.

У результаті сільськогосподарські виробники змушені коригувати витрати та частково переходити на альтернативні канали постачання ресурсів. Експерти попереджають, що така ситуація може вплинути на стабільність врожаю та загальну стійкість агросектору у 2026 році.

Паралельно на споживчому ринку фіксується напруження у фруктовому сегменті. Дефіцит продуктів у Кіровоградській області додатково посилюється через скорочення пропозиції якісного яблука, яке поступово зникає зі сховищ.

Фахівці зазначають, що частину врожаю минулого сезону закладали на зберігання вже у перезрілому стані, що погіршило товарні характеристики продукції. Також окремі господарства не застосовували технології регулювання достигання, через що плоди швидше втрачають придатність для реалізації.

На цьому тлі зменшуються запаси кондиційного яблука, а ринкова пропозиція звужується. Це створює додатковий ціновий тиск і підвищує ризик подальшого подорожчання на ринку.

Джерело: agrotimes, io.ua

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: чому ситуація складна та чого чекати українцям.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: список організацій, які надають підтримку.