Подорожание продуктов в Одессе фиксируют аналитики потребительского рынка на фоне изменений в базовой продовольственной корзине, где ключевую роль играют мука, мясные изделия и рыбная продукция, передает издание Politeka.

Пшеничная мука «Хуторок» (2 кг) в июле имеет среднюю цену 70,96 грн. В торговых сетях Megamarket и Novus цена колеблется от 67,92 до 74,00 грн. По сравнению с июнем средний показатель вырос на 1,41 грн, что отражает постепенную корректировку рынка без резких скачков.

В сегменте мясных товаров динамика значительно более заметна. Колбаса вареная «Глобино Лекарственная» (1 кг) стоит в среднем 512,60 грн. В июне показатель был ниже и составлял 399,00 грн, что означает значительный рост на 113,60 грн в месяц. Эксперты увязывают это с увеличением затрат на сырье и производственные процессы.

Рыбный сегмент также показывает повышение стоимости. Карп потронутый (1 кг) в среднем продается за 374,50 грн. В сетях Novus и Megamarket цены варьируются в пределах 359,00–390,00 грн. За июнь средний показатель увеличился на 20 грн, что стало одним из наиболее ощутимых сдвигов среди базовых продуктов.

В этом контексте удорожание продуктов в Одессе рассматривается как результат одновременного влияния нескольких факторов — сезонных изменений поставок, логистических затрат и колебаний себестоимости производства.

Аналитики отмечают, что даже умеренные изменения стоимости сырья и транспортировки быстро отражаются на розничных ценах, формируя общую тенденцию постепенного роста затрат для потребителей.

Источник: Минфин

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