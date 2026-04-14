Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

Будут действовать графики отключения света в Запорожье на 15 апреля, которые были введены в связи с проведением плановых и профилактических работ на сетях. Жителям города рекомендуют заранее проверить время отключений и список адресов, которые они будут касаться, чтобы учесть возможные неудобства и заранее спланировать свои дела.

С 09:00–17:00 часа будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Ограничения будут действовать в домах, расположенных по следующим адресам:

Алмазна — 32, 43

Анашкина — 182, 186-206, 187-207, 208-268, 209-265

Аптечна — 1-29, 2-26, 30а, 32-44, 33-47

Евпаторийська — 1

Ермака — 1-21, 23, 2а, 2, 4-24, 26

Запорижбудивська — 8, 10

Звильнена — 60-102, 61-85, 91-95, 97-119, 104-112, 116-140, 121, 123, 123а, 123б

Зеленодольська — 27-31

Измаильська — 1-23, 2-12, 14, 16-34, 25, 27, 29-41, 36, 38, 40-68, 43, 196

Максыма Здоревського (Курська) — 1-9, 2-14, 49, 58

Марии Заньковецькои (Верещагина) — 2-6, 17

Марка Безручка (Кутузова) — 16-54, 17-33, 35, 37, 37а, 39-57, 56-66, 59-89, 68, 70, 72, 74, 124

Павла Глазового (Глазунова) — 10

Павлокичкаська — 18, 26, 27

Республиканська — 75, 77, 79, 81, 83

Скворцова — 1-119, 2-102, 1, 2, 37, 50, 96

Славянська — 21-25, 28-32, 31-73а, 34-76

Таврийська (Таврычна) — 1-11, 2-14, 13-45, 16-52

Цытрусова — 11-17, 12, 14

Шевченка — 279-289, 302-308, 310-330

пр. Моторобудивныкив — 86-96, 98, 102

пров. Таврычный — 1-7, 2-6

С 09:00–16:00 часа выключат свет, однако обесточат только следующие улицы:

Выпробувачив — 1, 2, 4

Героив Национальнои гвардии Украины (40 риччя Перемогы) — 63 (9 пов), п.1,2; 63 (9 пов), п.3-5; 65 (9 пов), п.1,2; 65 (9 пов), п.3,4; 65; 65а (9 пов), п.1,2; 65а (9 пов), п.3,4; 65б (9 пов); 67 (9 пов), п.1,2; 67 (9 пов), п.3-5

Друкарська — 1-39, 2-40

Экскаваторна — 9

Электрычна — 140а, 142а, 144, 144а, 146-184

Житомирська — 40, 42-80, 47-85

Зеленого Клыну (Амурська) — 1-39, 39а, 2-40

Калиброва — 8, 8а, 10, 13а

Кыяшка — 16-34, 22, 24А, 26, 32

Курузова — 3, 3 п.1-2, 5 п.1-4, 7

Маршала Судця — 2

Машынна — 125-163, 132, 134-170

Основна — 1-39, 2-38, 40

Прыяружна — 10-14, 16-60, 49-53, 55-93

Радиальна — 3-9, 23-27

Театральна — 1-13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 2-6, 8, 14, 25-33

Теплобудивна — 20, 20-22, 22, 28, 30

Тролейбусна — 1

Турбинна — 22

Шамотна — 1, 1-5, 2-6, 7, 8, 9, 11-17, 12-18, 19-31, 20-28

Шламова — 2-10, 11-17, 18-42, 25-31

пров. Крановый (Вологодськый) — 30

шосе Хортыцьке — 24, 28 п.1-3, 28 п.4-5.

