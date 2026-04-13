Энергетики предупредили, в каких населенных пунктах Харьковской области во вторник, 14 апреля 2026 года, будут действовать новые графики отключения света.

На время проведения плановых работ в электросетях в Харьковской области 14 апреля 2026 года будут применены специальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света в Харьковской области 14 апреля коснутся Люботинского городского территориального общества. Ограничения электроснабжения в Люботине будут действовать примерно с 9 до 17 часов.

По данным облэнерго, обесточивания коснутся некоторых домов по улицам Академика Барабашова, Слобожанская, Западная, Слесарная, Дмитровская, Княжая, Садовая, Коцюбинского, Беляевская, Государственная, Белогорская, Крутая, Курортная, Лысенко, Новая Жизнь, Огородная, Полтавский Шлях, Репина, Ромашковая, Хижного и ряда переулков (подробный список адресов ищите на официальном сайте общины).

В поселке Близнюки плановое обесточивание во вторник состоится с 9:00 до 17:00 для ул. Независимости, Свободы, Складневой, Калиновой, Молодежной, Бруславца, Казацкой, Железнодорожной, пишет Politeka.

Кроме того, графики отключения света в Харьковской области 14 апреля будут также применяться в пределах Зачепиловской территориальной общины. Там с 9 до 17 часов обесточения состоятся частично в следующих населенных пунктах:

Победа (ул. Степная);

Лебяжее (Центральная, Слобожанская);

Орчик (Новая, Садовая).

Последние новости Украины:

