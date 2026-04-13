Енергетики попередили, в яких населених пунктах Харківської області у вівторок, 14 квітня 2026 року, діятимуть нові графіки відключення світла.

На час проведення планових робіт в електромережах у Харківській області 14 квітня 2026 року буде застосовано спеціальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в Харківській області 14 квітня торкнуться Люботинської міської територіальної громади. Обмеження електропостачання в Люботині діятимуть приблизно з 9 до 17 години.

За даними обленерго, знеструмлення зачеплять деякі будинки по вулицях Академіка Барабашова, Слобожанська, Західна, Слюсарна, Дмитрівська, Княжа, Садова, Коцюбинського, Бєляєвська, Державна, Білогірська, Крута, Курортна, Лисенка, Нове Життя, Огородна, Полтавський Шлях, Рєпіна, Ромашкова, Хижного та низку провулків (детальний список адрес шукайте на офіційному сайті громади).

У селищі Близнюки планове знеструмлення у вівторок відбудеться з 9:00 до 17:00 для вул. Незалежності, Свободи, Складнєвої, Калинова, Молодіжна, Бруславця, Козацька, Залізнична, пише Politeka.

Крім того, графіки відключення світла в Харківській області 14 квітня також застосовуватимуть у межах Зачепилівської територіальної громади. Там із 9 до 17 години знеструмлення відбудуться частково в таких населених пунктах:

Перемога (вул. Степова);

Лебʼяже (Центральна, Слобожанська);

Орчик (Нова, Садова).

