Подорожание проезда в Одессе происходит на фоне повышения тарифов на маршрутах между облцентром и Черноморском, сообщает Politeka.

Как сообщают местные СМИ, с 15 апреля изменлась стоимость поездок для пассажиров, которые пользуются популярными пригородными маршрутами, соединяющими эти населенные пункты.

В частности, на маршруте №25 "Черноморск-Одесса" цена билета выролсла с 50 до 65 грн. Также изменения затронули маршрут №20 "Черноморск-Великодолинское", где проезд подорожал до 30 грн.

Перевозчики объясняют, что такие решения вынужденные, ведь расходы на обслуживание транспорта существенно выросли. Речь идет о горючем, ремонте и общем обеспечении работы маршрутов.

В то же время подорожание проезда в Одессе не является единичным случаем. Ранее в регионе уже фиксировали повышение тарифов на междугородных направлениях.

К примеру, изменилась стоимость поездки на маршруте Рени-Одесса, где билет вырос с 600 до 780 гривен.

Это направление является одним из самых длинных, ведь охватывает около 270-280 километров, поэтому перевозчики одними из первых пересмотрели тарифы.

Кроме того, выросла цена и на более коротком маршруте Рени-Измаил, где пассажирам теперь приходится платить 200 гривен вместо 150.

При этом направление Одесса-Измаил пока осталось без изменений, и стоимость поездки там держится на уровне около 500 гривен. Еще раньше, с 10 января, выросли расценки на маршруте Белгород-Днестровский-Одесса. Там тариф поднялся с 160 до 200 гривен.

Перевозчики в очередной раз отмечают, что ключевым фактором остается рост расходов на горючее и техническое обслуживание. Именно это заставляет их пересматривать цены даже в социально важных направлениях.

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