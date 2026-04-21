Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области не только гуманитарной поддержкой.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области предоставляются в рамках благотворительной инициативы, направленной на поддержку доноров крови и социально уязвимых категорий населения, передает Politeka.

Программа действует на регулярной основе и объединяет гуманитарную помощь популяризации донорского движения.

Выдача организована при участии Харьковского областного центра службы крови и Благотворительного фонда Виктории Кинзбурской-Кинза. Инициатива направлена ​​на поддержку граждан, которые приобщаются к спасению жизней и одновременно нуждаются в социальной поддержке.

Каждую пятницу доноры, сдающие кровь, могут получить продовольственные наборы в знак благодарности за свой вклад в работу медицинской системы. Такая практика стимулирует развитие донорства и обеспечивает дополнительную помощь нуждающимся. По информации организаторов, только за одну из недель поддержку получили 49 жителей областного центра.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области являются не только гуманитарной поддержкой, но и благодарностью людям, которые регулярно сдают кровь и помогают спасать жизнь.

Получить помощь можно при предварительной регистрации. Для этого необходимо заполнить специальную форму, после чего представители инициативы связываются с заявителями по мере поступления наборов. Такой подход позволяет упорядочить процесс выдачи и обеспечить справедливое распределение ресурсов.

При получении продовольственной помощи необходимо предъявить оригинал справки о сдаче крови или ее заверенную копию, паспорт и идентификационный код. Это позволяет подтвердить право на участие в программе.

Организаторы подчеркивают, что подобные социальные проекты формируют культуру взаимопомощи и поддерживают развитие донорства в Украине. Донорам выражают благодарность за спасенные жизни и их вклад в стабильную работу медицинских учреждений.

