Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харківській області є не лише гуманітарною підтримкою.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харківській області надають у межах благодійної ініціативи, спрямованої на підтримку донорів крові та соціально вразливих категорій населення, передає Politeka.

Програма діє на регулярній основі та поєднує гуманітарну допомогу з популяризацією донорського руху.

Видачу організовано за участі Харківського обласного центру служби крові та Благодійного фонду Вікторії Кінзбурської-Кінза. Ініціатива спрямована на підтримку громадян, які долучаються до порятунку життів і водночас потребують соціальної підтримки.

Щоп’ятниці донори, які здають кров, можуть отримати продовольчі набори як знак подяки за свій внесок у роботу медичної системи. Така практика стимулює розвиток донорства та забезпечує додаткову допомогу тим, хто її потребує. За інформацією організаторів, лише протягом одного з тижнів підтримку отримали 49 мешканців обласного центру.

Організатори наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харківській області є не лише гуманітарною підтримкою, а й проявом вдячності людям, які регулярно здають кров і допомагають рятувати життя.

Отримати допомогу можна за умови попередньої реєстрації. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму, після чого представники ініціативи зв’язуються із заявниками у міру надходження наборів. Такий підхід дозволяє впорядкувати процес видачі та забезпечити справедливий розподіл ресурсів.

Під час отримання продовольчої допомоги потрібно пред’явити оригінал довідки про здачу крові або її засвідчену копію, паспорт та ідентифікаційний код. Це дає змогу підтвердити право на участь у програмі.

Організатори підкреслюють, що подібні соціальні проєкти формують культуру взаємодопомоги та підтримують розвиток донорства в Україні. Донорам висловлюють вдячність за врятовані життя та їхній внесок у стабільну роботу медичних закладів.

