Подорожание проезда в Черновцах с 20 апреля изменяет стоимость поездок в городских автобусах, где новая цена составит 20 гривен за один рейс, передает Politeka.

В городском совете объясняют решение продолжающимся ростом расходов на горючее и общим удорожанием ресурсов для перевозок. Для школьников предусмотрена льгота: 10 грн. в учебный период при наличии ученического билета, кроме выходных и праздников.

Ранее экономически обоснованный уровень составил 15 грн., его ввели с 1 февраля 2025 года, ориентируясь на горючее по 44 грн. за литр. Уже 16 марта была введена временная ставка 17 грн, что стало промежуточным этапом перед новой коррекцией.

На сегодняшний день в расчетах коммунального предприятия учитывается цена дизеля около 92 грн за литр. Именно этот фактор стал ключевым для просмотра экономической модели и формирования нового уровня оплаты.

В горсовете добавляют, что аналогичные решения принимаются и другими украинскими центрами. Во Львове автобусная поездка стоит 23–30 грн, в Каменце-Подольском – 20 грн, в Ивано-Франковске – от 15 до 25 грн. На этом фоне удорожание проезда в Черновцах выглядит частью общенациональной тенденции пересмотра тарифной политики.

Коммунальное предприятие также отмечает, что стоимость может изменяться в дальнейшем. Если стоимость горючего будет колебаться более чем на 10%, обновленные расчеты тарифа подадут в течение 10 дней после фиксации конфигураций.

Перевозчики подчеркивают, что решения в дальнейшем будут корректироваться в соответствии с экономическими условиями. Ситуация с тарифами остается открытой и зависит от расходов предприятий.

Источник

