В Черновцах снова ожидается подорожание проезда из-за повышения цен на электроэнергию и горючее, передает Politeka.

Об этом сообщили в исполнительном комитете городского совета.

С 13 апреля стоимость проезда в троллейбусах будет составлять 16 гривен, для студентов предусмотрено 8 гривен в период учебного года. Школьники продолжают пользоваться бесплатной перевозкой.

В городских автобусах будет действовать временный тариф 17 гривен, его продлили до 15 июня. Такая мера призвана компенсировать рост эксплуатационных расходов перевозчиков.

Одновременно в городе обновили тарифы на вывоз бытовых отходов на два месяца. Жители многоквартирных домов будут платить примерно 70 гривен в месяц с человека, частный сектор - около 80 гривен.

Исполнительный комитет призвал черновчан учитывать новые тарифы при планировании расходов на транспорт и коммунальные услуги.

Подорожание проезда в Черновцах вступает в силу 13 апреля.

Свое мнение о такой ситуации высказали жители.

Военнослужащий Олег отмечает, что для него вопрос менее критический из-за льгот, однако подчеркивает неудобства при подтверждении права на бесплатный проезд. Он также сравнивает местные тарифы со столичными, где поездки значительно дороже из-за более длинных маршрутов.

Пенсионер Иван считает, что любое повышение тарифов должно быть обоснованным. Он сомневается, что цены упадут в будущем, даже если подешевеет топливо, ведь раньше стоимость только росла.

Студент Ярослав, ежедневно пользующийся троллейбусами, отмечает, что повышение до 20 гривен в маршрутках будет ощутимым. В то же время, он понимает, что в нынешних условиях рост цен на топливо может быть вынужденным шагом.

