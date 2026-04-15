Подорожчання проїзду в Чернівцях з 20 квітня змінює вартість поїздок у міських автобусах, де нова ціна становитиме 20 гривень за один рейс, передає Politeka.

У міській раді пояснюють рішення тривалим зростанням витрат на пальне та загальним подорожчанням ресурсів для перевезень. Для школярів передбачена пільга: 10 грн у навчальний період за наявності учнівського квитка, окрім вихідних і свят.

Раніше економічно обґрунтований рівень становив 15 грн, його запровадили з 1 лютого 2025 року, орієнтуючись на пальне по 44 грн за літр. Уже 16 березня було запроваджено тимчасову ставку 17 грн, що стало проміжним етапом перед новою корекцією.

Станом на зараз у розрахунках комунального підприємства враховується ціна дизеля близько 92 грн за літр. Саме цей фактор став ключовим для перегляду економічної моделі та формування нового рівня оплати.

У міськраді додають, що аналогічні рішення ухвалюють й інші українські центри. У Львові автобусна поїздка коштує 23–30 грн, у Кам’янці-Подільському — 20 грн, в Івано-Франківську — від 15 до 25 грн. На цьому тлі подорожчання проїзду в Чернівцях виглядає частиною загальнонаціональної тенденції перегляду тарифної політики.

Комунальне підприємство також зазначає, що вартість може змінюватися надалі. Якщо ціна пального коливатиметься більш ніж на 10%, оновлені розрахунки тарифу подадуть протягом десяти днів після фіксації змін.

Перевізники наголошують, що рішення надалі коригуватимуть відповідно до економічних умов. Ситуація з тарифами залишається відкритою та залежить від подальших витрат підприємств.

