Подорожание проезда в Николаевской области будет в дальнейшем зависеть от финансового состояния перевозчиков и расходов на горючее.

Подорожание проезда в Николаевской области в Первомайске сопровождается решением исполкома по установлению временного тарифа на уровне 13 гривен за поездку в городском транспорте, передает Politeka.

Решение было принято во время заседания исполнительного комитета городского совета после обсуждения финансовых показателей перевозчиков и состояния пассажирских перевозок. По данным местных властей, именно эта сумма стала компромиссным вариантом между запросами предпринимателей и возможностями общества.

Конфликт вокруг стоимости обострился после того, как часть перевозчиков требовала повышения тарифа до 20 гривен и предупреждала о возможном частичном прекращении рейсов в дневные часы. Речь шла об ограничении движения автобусов с 10:00 до 14:00 в случае отказа властей.

В ходе заседания представители управления экономики подчеркнули, что только отдельные компании предоставили полный пакет документов для пересмотра цен. В горсовете подчеркнули, что устные требования не могут служить основанием для изменения тарифной политики.

Юридический отдел предостерег от резкого принятия решения о 20 гривен, поскольку такая процедура требует корректировки регуляторных актов. В случае несоответствия государственным требованиям новый уровень оплаты может быть отменен уже в течение нескольких месяцев.

Отдельно должностные лица обратили внимание на разногласия в финансовой отчетности перевозчиков и фактических расходах на маршрутах. Также прозвучали замечания относительно уровня заработных плат, не всегда отражающих реальную картину работы предприятий.

Первый заместитель городского головы предложил временный вариант 13 гривен как способ стабилизировать ситуацию и избежать остановки транспорта. Параллельно обсуждалось техническое состояние автобусов и качество обслуживания пассажиров в общине.

В итоге власти подчеркнули, что окончательные изменения возможны только после дополнительных расчетов и согласований. Ситуация с тарифами остается динамичной и зависимой от экономических показателей перевозчиков.

